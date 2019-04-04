Pazarlar Tarihinin İlk Kadın Belediye Meclis Üyesi

Kütahya'nın Pazarlar ilçe tarihinde ilk defa bir kadın, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

Pazarlar Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden Pazarlar Meslek Yüksekokulu Gıda teknolojisi mezunu olan Yasemin Altınkaya, aday olduğu 31 Mart Belediye Meclisi seçimlerinde ilçe tarihinde ilk kadın Belediye Meclisi üyesi oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti Pazarlar Belediye Meclisi 5. sıradan aday olan Yasemin Altınkaya," halkımıza hizmet amacıyla belediye meclis üyeliğine aday oldum. AK Parti teşkilatı olarak 2019 yerel seçimlerinde gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan yorgunluk nedir bilmeden ev ev dolaşarak tüm ilçe halkımızın oyuna talip olduk. 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler seçiminde Belediye Başkanı adayımız Bilal Demirci ve ekibine yüzde 73 gibi büyük bir teveccüh gösterdi. Bizlere destek veren tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. İlçemiz halkına hizmet etmek için buradayız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA