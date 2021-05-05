Pazarlar ne zaman kurulacak? Hangi günler pazarlar kurulacak?

İçişleri Bakanlığı, pazarcıların mağduriyetlerine cevap vererek 'Pazar Yeri' konulu bir genelge yayımladı. Genelgede pazarların belli günlerde açılacağı ibaresi yer aldı. Peki, Pazarlar ne zaman kurulacak? Hangi günler pazarlar kurulacak?

İçişleri Bakanlığı, pazarcıların mağduriyetlerine cevap vererek 'Pazar Yeri' konulu bir genelge yayımladı. Genelgede pazarların belli günlerde açılacağı ibaresi yer aldı. Peki, Pazarlar ne zaman kurulacak? Hangi günler pazarlar kurulacak?

PAZARAR NE ZAMAN KURULACAK?

Genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:• Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışınaise izin verilmeyecek.• Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazaryerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak