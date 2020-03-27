Pazarlar kapatıldı mı? Halk pazarları açık mı? Koronavirüs nedeniyle halk pazarları kapatıldı mı?
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Pazarlar kapatıldı mı? Halk pazarları açık mı? Koronavirüs nedeniyle halk pazarları kapatıldı mı?

Dünyada 500 binden fazla kişiyi etkileyen ve 24 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı ülkemizde önemler alınıyor. Bu önlemlerden bir de hak pazarı kısıtlaması oldu. Peki, pazarlar kapatıldı mı? Halk pazarları açık mı? Koronavirüs nedeniyle halk pazarları kapatıldı mı? İşte halk pazarları hakkında merak edilenlerin yanıtları…

27.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:53
Pazarlar kapatıldı mı? Halk pazarları açık mı? Koronavirüs nedeniyle halk pazarları kapatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Pazarlar kapatıldı mı? Halk pazarları açık mı? Koronavirüs nedeniyle halk pazarları kapatıldı mı? İşte yeni halk pazarı uygulaması ve detayları?

TEZGAHLAR ARASINDA 3 METRE MESAFE OLACAK

Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek.

Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde, her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek.

Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi ve benzeri), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak.

PAZARLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak, koruyucu önlemleri alınması sağlanacak. Bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacak. Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak.

Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek. Buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak. Pazar/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda destek olacak.

SOSYETE PAZARLARININ FAALİYETLERİ DURDURULDU

Kamuoyunda "sosyete pazarı" olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri, bugün saat 17.00 itibarıyla geçici bir süreliğine durdurulacak.

PAZAR YERLERİ VE GÜNLERİNDE ALTERNATİFLER ÜRETİLECEK

Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile iş birliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.

İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.

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