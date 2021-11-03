Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Pazarlar Esnafından Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İndirim Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi ve Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından ilçe esnafları ile gerçekleştirilen istişare toplantısından Pazarlar MYO öğrencilerimzin esnaftan yapacakları alış verişlerde indirim kararı alındı.

Pazarlar esnafı, Pazarlar MYO öğrencilerine alış verişlerde indirim uygulama kararı aldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı başlamasının ardından Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi ve Pazarlar Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa düzenlediği toplantıya ilçe esnafı da katıldı. İlçenin genel durumunun değerlendirildiği toplantıda öğrencilerimizi yakından ilgilendiren bir karar da alındı. Buna göre, ilçe esnafının yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte ilçeye gelen öğrencilere özel indirimler ve kampanyalar uygulaması kararı alınarak indirim ve kampanyaların öğrencilere, işletme panolarına asılan afişler ile duyurulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Pazarlar Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada son 3 yılda bünyesine 2 yeni bölüm ve 160 yeni kontenjan katan ve yürütücülüğünü üstlendiği Glütensiz Mutfak projesi ile ilçeye kadın kooperatifi kazandıran Pazarlar MYO'nun öğrencilerimizin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek için girişimlerde bulunmayı sürdüreceği kaydedildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 03 Kasım 2021, Çarşamba/ 20 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Pazarlar Meslek Yüksekokulu,

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