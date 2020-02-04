Pazarlar'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele

04.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:51

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı', Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu başkanlığında yapıldı.



Kaymakamlık toplantı odasında yapılan toplantıya Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Erhan Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç ve ilgili kurum amirleri katıldı.



İlçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu toplantıda konunun önemine dikkat çekerek, bağımlılık ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil kurumlar arası iş birliği ile yapılabileceğinin, mücadelenin aile, okul, ahlak, din ve bunun gibi birçok alanda yapılması gerektiğinin önemini vurguladı.



Kaymakam Mahmutoğlu, "Özellikle gençlerimizin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulması gerekmektedir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak, diğer taraftan ve en önemlisi de gençlerimizi zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbirin alacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA