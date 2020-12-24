Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü
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Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü

24.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:05
Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü

Pazarlar Meslek Yüksekokulu yerleşke alanı içerisinde yer alan binanın 3. ve 4. katlarının kütüphane, çalışma ve dinlenme salonları olarak kullanılabilmesi için, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Pazarlar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Pazarlar Belediye Başkanlığı...

Pazarlar Meslek Yüksekokulu yerleşke alanı içerisinde yer alan binanın 3. ve 4. katlarının kütüphane, çalışma ve dinlenme salonları olarak kullanılabilmesi için, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Pazarlar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Pazarlar Belediye Başkanlığı arasında üçlü protokol imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Pazarlar MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunun yerleşkesi içinde yer alan ve geçmişte Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan binanın 3. ve 4. katlarına kütüphane ile çalışma ve dinlenme salonlarının yapılması için gerekli iş bölümü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Pazarlar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Pazarlar Belediye Başkanlığı arasında imzalanan ve kurumlar arasında iş birliğini öngören protokol ile resmiyete döküldü.

30 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanması üzerinde anlaşılan inşaat sürecinde kurumların yükümlülüklerinin belirlendiği protokolde yapılan işlerin denetiminin DPÜ'nün Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülmesi de karara bağlandı. - KÜTAHYA

Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:06:58. #1.14#
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