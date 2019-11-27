Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı
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Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:29
Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı

'nın ilçesine bağlı Orhanlar köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şükrü (73) yönetimindeki 43 ET 630 plakalı traktör, yoldan çıkarak devrildi.


Kazada, traktör sürücüsü Şükrü Aydoğan yaralandı.


Aydoğan, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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