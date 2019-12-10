Pazarlar'da trafik kazası: 3 yaralı
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Pazarlar'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

10.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:58
Pazarlar'da trafik kazası: 3 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mehmet (30) yönetimindeki 06 BF 8983 plakalı özel otomobil, Pazarlar ilçesi il bağlantı yolunun 3. kilometresinde yolun buzlu olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Sunal (30), Sual Sunal ve 4 yaşındaki Ayşe Hansa Sunal hafif yaralandığı bildirildi.


Yaralıların Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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