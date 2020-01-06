Pazarlar'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

06.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:53

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.



Pazarlar'da kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, mevsimin ilk yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi.



Pazarlar İlçesinde gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Vatandaşlar, bu yıl ilk kez düşen kar yağışına sevindi.



Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre, yükseklerde ise 20 santimetreyi buldu. Etkili olan kar nedeniyle, çevre binaların çatıları ve park halindeki araçların üstü karla kaplandı; bembeyaz oldu. İlçe merkezindeki ve arazideki ağaç ve çiçeklerin üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu



Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda yoğun kar yağışının ulaşımı etkilemediği belirtildi. Yetkililer sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyardı.



Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Pazarlar'a mevsimin ilk yoğun kar'ın yağması vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, karın tadını kartopu oynayarak çıkardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA