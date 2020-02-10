Pazarlar'da ev yangını
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Pazarlar'da ev yangını

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Akşinik köyünde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

10.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:49
Pazarlar'da ev yangını

'nın ilçesine bağlı Akşinik köyünde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa Karakoyun'a (82) ait ahşap evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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