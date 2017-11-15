Pazarlar'da Çay 75 Kuruş Oldu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde çay ocakları ve kahvehanelerde satılan çay fiyatlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı.



2012 yılından bu güne kadar çay 50 kuruştan satılırken bu günden itibarın çay ocaklarında ve kahvehanelere bir bardak çayın fiyatı 75 kuruş oldu.



Vatandaşlar yapılan zammın çok olduğunu belirtilirken kahvehaneciler ise, "5 yıldır her şeye zam yapılırken bizler gelen zamlara dayandık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çaya zam yapmamak için direndik.Kiralar, elektrik, doğalgaz, su, çay, şeker, tüp, işçi giderleri zamlanınca mecbur kaldık. Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası tarafından 75 kuruşluk fiyat 3 yıl önce açıklanmıştı. Ama biz bu fiyatı uygulamıyorduk.Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dediler.(MB-EFE) - KÜTAHYA