Pazarlar'da buzlu yollar tuzlanıyor

07.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:45

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması başlatıldığı belirtildi.



Kar yağışı sonrasında hava soğukluğunun eksi 10 derecenin üzerine çıkması ile cadde, sokaklarda ve yollarda buzlanmanın yaşanması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.



Belediye tarafından görevlendirilen ekip tüm mahallelerde tuzlama çalışması başlattı.



Sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Pazarlar Belediyesi yetkilileri, "Araç ve yaya trafiğinde yaşanacak olumsuzlukları önlemek için kar yağışı sonrasında oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki ana arter ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor. Oluşturulan ekip, ilçenin çeşitli yerlerine yaklaşık 2 ton kumlu tuzu buzlu yollara döktü. İlçe merkezinde başlayan tuzlama çalışmaları mahalle aralarında da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz nöbetleşe görevlendirip çalışmalarımız 7-24 saat devam etmektedir " diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA