Pazarlar AK Parti'de Başkan Fahri Karataş

AK Parti Pazarlar İlçe Başkanlığı görevine Fahri Karataş atandı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ak Parti Pazarlar'ın yeni Başkanı Fahri Karataş, "Teşkilatımızın tahammülü, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Teşkilat Başkanlığımızın Tensipleriyle AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım.Bizi bu göreve layık gören Başta Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, İl başkanımız Sayın Ali Çetinbaş'a, Koodinatör vekilimiz Kerem Ali Sürekli'ye Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler'e ve tüm teşkilatımıza teşekkür ederim. Ayrıca bu güne kadar İlçe Başkanlığını başarı ile yürüten Bilal Demirci'ye, Yönetim kurulumuza, partimizin kuruluşundan bu güne hizmet veren ilçe başkanlarına, yönetim kurullarına ve partimize gönül veren herkese teşekkür ederim. Omuzlarımıza yüklenen bu büyük sorumluluğun farkındayım. Hemşerilerimin destek ve duaları, rabbiminde yardımı ile tüm enerjimle davama ve ilçeme hizmet etmek için elimden gelene yapacağım. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Pazarlar için hep birlikte durmak yok; çalışmaya devam inşallah" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA