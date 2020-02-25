Pazarlar'a Diyanet Gençlik Merkezi

25.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:33

Kütahya'nın Pazarlar İlçe Müftülüğü tarafından oluşturulan "Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi", düzenlenen programla hizmete açıldı.



Diyanet Gençlik Merkezi, sohbet salonu, gençlerin vakit geçirebileceği satrançlar salonları, tenis masaları ve okuma salonlarından oluşuyor.



Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin teminatı olan gençlerin; bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesle aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak amacıyla Müftülüğümüzce imkan ve donanım olarak iyi düzeyde hazırlandı. Gençlik Merkezimizde çay ocağı, toplantı odası, eğlence ve oyun salonu, okuma salonu ve kütüphane bulunuyor" dedi.



Simav Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan duadan sonra Pazarlar İlçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ve ilçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA