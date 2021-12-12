Pazarlamacılıkla başladı ihracatçı oldu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Cafer Öge, pazarlamacı olarak başladığı iş hayatında ihracat yapan bir fabrikanın sahibi oldu.

Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra ülkede 2001 yılında yaşanan ekonomik krizde iş bulamayan ve iş hayatına 27 yaşında İstanbul'da züccaciye sektöründe pazarlamacı olarak atılan Öge, uzun yıllar bu işi sürdürdü.

Daha sonra eşiyle beraber Merzifon ilçesinde züccaciye dükkanı açan ve avize sektörüyle tanışan Öge, avize üretmeye karar verdi.

Hayalini kurduğu avize atölyesini açan Öge, iş hayatında zaman zaman sıkıntılar yaşasa da pes etmeyip işlerini geliştirdi.

Zamanla işini büyüten ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde avize fabrikası açan Öge, bugün 25 işçiye istihdam sağladığı fabrikasında avize, aplik (duvar şamdanı, duvar lambası) ve lambader (ayaklı aydınlatma aracı) gibi ürünler üretiyor.

Yurt içinde 427 bayide ürünlerinin satışını yapan Öge, Azerbaycan, Libya, Hollanda, İsviçre ve Kuzey Makedonya gibi ülkelere de ihracat yapıyor.

Cafer Öge, AA muhabirine, yıllar önce en büyük hayalinin bir fabrika açmak olduğunu ve bunu başardığını söyledi.

Pazarlamacılık yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğini dile getiren Öge, çok sıkıntı çekse de çalışmaktan hiç bıkmadığını vurguladı.

Bugün ülkede önemli bir avize fabrikası haline geldiklerine işaret eden Öge, "Avize sektörüne girdiğimizde büyük bir boşluk gördük ve onu değerlendirdik. Satıcıların çoğu ithalat yapıyordu ve üretim yoktu. Bu boşluğu nasıl değerlendirebiliriz diye planlar yaptık, hayaller kurduk ve hayallerimizi gerçekleştirdik. Atölyede ürettiğimiz ürünler insanlar tarafından çok beğenildi. Kaymakam bey ve protokol üyeleri bir gün bizi ziyaret etti ve üretim yaptığımız yeri gördüler. Daha sonra bize organize sanayi bölgesinden yer tahsis ettiler ve fabrikamızı kurduk. KOSGEB ve diğer kurumlar da bu süreçte bize çok yardımcı oldu." diye konuştu.

"İyi ki bizi işe almamışlar"

Öge, kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş aradığımız o dönemlerde, iyi ki başvuru yaptığımız bankalar ve diğer yerler bizi işe almamışlar. Eğer o zaman o işlere başlasaydık belki bu işi başaramayacaktık. Üniversite bitirince hemen iş önümüze gelmiyor, biraz mücadele gerekiyor. Ondan sonra bir plan ve hayal kurmak gerekiyor. Sonra bir hedef koymak gerekiyor, o hedefe giden yolda zaten özellikle devlet öncülük ediyor, çok büyük olanaklar sağlıyor. Girişimcilere verilen destekler, iş adamlarına verilen olanaklar bunlara örnek. Tabii bunlar için de bir hedef koymak ve yılmadan, yorulmadan çalışmak gerekiyor. Tabii ki mutlaka sıkıntılar çıkacaktır, azim ve kararlılık olursa başaramamak diye bir şey yok."