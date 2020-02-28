Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor
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Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor

Düzensiz göçmenlerden genel ve detay görüntüler Top oynamaları ve ateş yakmalarından görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

28.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:07
Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor

Düzensiz göçmenlerden genel ve detay görüntüler

Top oynamaları ve ateş yakmalarından görüntüler - ' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek Pazarkule Sınır Kapısında beklemeye başladı. Isınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlerden bazıları futbol oynadı. Yunan güvenlik güçleri de önlemlerini artırdı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor
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