Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı
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Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

28.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:26
Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

'den 'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, 'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı.

Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.

Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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