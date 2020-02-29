Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler yunan askerine ait aracı taşladı
PAZARKULE'DE TEL ÖRGÜLERİ AÇAN GÖÇMENLER YUNAN ASKERİNE AİT ARACI TAŞLADI (aktüel görüntüler)Elif YAVUZ / EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladıPazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor.
PAZARKULE'DE TEL ÖRGÜLERİ AÇAN GÖÇMENLER YUNAN ASKERİNE AİT ARACI TAŞLADI (aktüel görüntüler)
Elif YAVUZ/ EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı
Pazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bir grup göçmen sınırdaki telleri açarak karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Yunan askeri aracı göçmenlere doğru geldi. Göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.
Kaynak: DHA