Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı
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Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

Elif YAVUZ / EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladıPazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor.

29.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:51
Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

Elif YAVUZ/ EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

Pazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bir grup göçmen sınırdaki telleri açarak karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Yunan askeri aracı göçmenlere doğru geldi. Göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.


Kaynak: DHA

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