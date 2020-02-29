PAZARKULE'DE TEL ÖRGÜLERİ AÇAN GÖÇMENLER YUNAN ASKERİNE AİT ARACI TAŞLADI
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PAZARKULE'DE TEL ÖRGÜLERİ AÇAN GÖÇMENLER YUNAN ASKERİNE AİT ARACI TAŞLADI

Elif YAVUZ / EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladıPazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor.

29.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:42
PAZARKULE'DE TEL ÖRGÜLERİ AÇAN GÖÇMENLER YUNAN ASKERİNE AİT ARACI TAŞLADI

Elif YAVUZ/ EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

Pazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bir grup göçmen sınırdaki telleri açarak karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Yunan askeri aracı göçmenlere doğru geldi. Göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.

Görüntü Dökümü:

------------------Göçmenlerin teli parçalamaları-Yunan polis aracına taş atmaları

 


Kaynak: DHA

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