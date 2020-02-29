Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
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Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

EDİRNE'de Pazarkule Sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

29.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:41
Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

'de Pazarkule Sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle 'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık, bu sabah havadan da görüntülendi.

 


Kaynak: DHA

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