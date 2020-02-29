PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

29.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:30

İstanbul DHA

Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü: -------

-Bekleyen kalabalığın havadan görüntüsü

Kaynak: DHA