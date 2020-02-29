PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul DHAEdirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

29.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:06
PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

DHA

'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü: --------Bekleyen kalabalığın havadan görüntüsü

 


Kaynak: DHA

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