Pazarın gözdesi 1 tonluk "Aslan" alıcısını bekliyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da, "Aslan" isimli yaklaşık bir tonluk simental cinsi boğa, 19 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı öncesi Ağrı'daki hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kentteki hayvan pazarının yolunu tutan besiciler, yaylalarda özenle besledikleri büyük ve küçükbaş hayvanlarını satabilmek için alıcı bekliyor.

Yıl boyu büyük emeklerle baktıkları hayvanlarını pazarda satışa çıkaran besiciler ile vatandaşlar, sıkı pazarlıklara giriyor.

Hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olarak satışa sunulan "Aslan" isimli simental cinsi boğa, 19 bin liradan alıcısını bekliyor.

Besici Davut Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre hayvanların bu yıl daha uygun fiyatta olduğunu ve "Aslan" ismini koyduğu simental boğayı da satışa sunduklarını söyledi.

Hayvanlarını ilkbahar ve yaz aylarında yaylalarda otlatarak Kurban Bayramı için hazırladıklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"50 tane simental cinsi kurbanlık danamız var ve her gün 5 tane getirip hayvan pazarında satmaya çalışıyoruz. Şu anda pazarın en büyük hayvanı bizde ve bir ton ağırlığında. 19 bin liradan satışa sunduk. Bu hayvanlarımızı Baloluk köyünde besledik. Kurbanlıkları satmak için müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatlar bu yıl çok uygun. Müşteri bulursak inşallah 1 tonluk kurbanlığımızı da satacağız."

Kaynak: AA