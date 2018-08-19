Pazardan Kaçan Kurbanlık Boğa Güçlükle Yakalandı

Pazardan Kaçan Kurbanlık Boğa Güçlükle Yakalandı

BİLECİK'te hayvan pazarından kaçarak yola çıkan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Pazardan Kaçan Kurbanlık Boğa Güçlükle Yakalandı

BİLECİK'te hayvan pazarından kaçarak yola çıkan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Boğa güçlükle yakalanarak pazara götürüldü.

Orhangazi Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kurbanlık boğa kaçarak yola çıktı. 2 besici, boğanın kaçtığını görünce arkasından koşarak yakalamaya çalıştı. Ara yoldan Bilecik-Bozüyük karayoluna doğru giden boğayı, besiciler güçlükle yakaladı. Boğa, çevredekilerin de yardımıyla tekrar hayvan pazarına götürüldü.

- Bilecik

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