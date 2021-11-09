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Pazardan dönerken halk midibüsü çarptı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Pazardan dönerken halk midibüsü çarptı

MERSİN'de pazar alışverişinden dönerken özel halk otobüsünün çarptığı Songül Kayabaşı (48), yaralandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'de pazar alışverişinden dönerken özel halk otobüsünün çarptığı Songül Kayabaşı (48), yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 1907. Sokak'ta meydana geldi. Yücel B. yönetimindeki özel halk midibüsü, pazar alışverişinden dönen 3 çocuk annesi Songül Kayabaşı'na çarptı. Metrelerce savrulan Kayabaşı'na ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Kayabaşı ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Midibüs şoförü Yücel B. ise gözaltına alındı.Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Pazardan dönerken halk midibüsü çarptı

Pazardan dönerken halk midibüsü çarptı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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