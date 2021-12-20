Pazardan dönerken bayılan genç kadına polisler ilk müdahaleyi yaptı - Haberler
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Pazardan dönerken bayılan genç kadına polisler ilk müdahaleyi yaptı

Pazardan dönerken bayılan genç kadına polisler ilk müdahaleyi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazar alışverişinden dönerken bayılan şeker hastası genç kadına ilk müdahaleyi polis memurları yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazar alışverişinden dönerken bayılan şeker hastası genç kadına ilk müdahaleyi polis memurları yaptı.

Olay, saat 17.10 sıralarında Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişinden dönen genç bir kadın, şekerinin düşmesi nedeniyle bayıldı. Bayılan genç kadına o esnada bölgede görevde olan trafik polisleri ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri genç kadına şeker vererek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, genç kadının durumunun iyi olması üzerine bölgeden ayrıldı. Genç kadın ve ailesi, ambulans gelene kadar başından ayrılmayan trafik polislerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Pazardan dönerken bayılan genç kadına polisler ilk müdahaleyi yaptı

Pazardan dönerken bayılan genç kadına polisler ilk müdahaleyi yaptı

Pazardan dönerken bayılan genç kadına polisler ilk müdahaleyi yaptı

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