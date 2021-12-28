Son Dakika | Pazardaki silahlı kavgada kadın pazarcı vuruldu

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da iki ayrı pazarcı grubu arasında çıkan kavgada kadın pazarcı vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Beş Ocak Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Mahallesi semt pazarında iki ayrı pazarcı esnafı arasında yer meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Muhsin A. (55) isimli pazarcı silahla ateş etti. Açılan ateş sonucunda kavgayla alakası olmayan pazarcı Zeynep Akbulut (48) bacağından yaralandı. Kadın yaralanınca kavgaya karışanlar pazarı da bırakıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ise silahı kullananla birlikte 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)