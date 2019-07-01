Pazarda zam şampiyonu "Limon"

Yüksek fiyatın sebebi ağaçlarda biten limonun sadece depolarda kalması

Limonun 8-10 liralık yüksek fiyatını gören vatandaşlar tepki gösteriyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe pazarında fiyatı 8 ile 10 lira arasında değişen limon pazarda zam şampiyonluğunu yakaladı.

Salata ve yaz aylarında serin içeceklerinin vazgeçilmezi olan limonun fiyatının yüksek olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Pazar esnafı, limonun 8 ile 10 lira arasında değişen fiyatının ekin yerlerindeki ağaçlarda limonun kalmadığı, limon üreticilerinin depolarda bulundurduklarından dolayı meydana geldiğini belirtti. Pazar müşterileri ise limonun pahalı olmasından dolayı artık adet olarak limon aldıklarını ifade etti.

Pazar Esnafı Mehmet Yıldız, konu ile ilgili açıklamalarında, "Az da olsun para kazanıyoruz limondan. Limonun pahalı olmasının sebebi, dalında limon kalmadığı için stokçuların eline geçtiği için bir az o yüzden pahalı. Müşteriler az da olsa limon alarak alışveriş yapıyorlar.

Pazar Esnafı Ümit Karakaya ise, "Limon fiyatlarındaki artışın sebebi limonların dalında hasar görüp çürümesi ve depolarda limonun azalması ve dalda da limonun bitmesinden dolayı limon fiyatları yükselmiştir. Ama buna bakarak domates falan düştü. Diğer sebzelerde de düşüş var. Bu sadece depolardaki limonun çürümesi ile alakalı olan bir fiyat artışı. Önceden 300 kilo limon satardık, şimdi ise 30 kilo limonu satamıyoruz. Fiyat artışı limon satışlarını yüzde 100 engelledi" dedi.

Pazarda alışveriş yapan Hasan Koçyatağı konuyla ilgili açıklamalarında, "Limon fiyatları tarlada, dalında kalmadığı için depolandığı için zenginin eline geçtiği için pahalı durumda. Vatandaşın kendi arasında yükselttiğini düşünüyorum. Şuanda domates, sebze fiyatları düştü. 3 adet limon aldım ve her birine birer verdim" dedi.

Kaynak: İHA