Pazarda yaz bereketi
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Pazarda yaz bereketi

Pazarda yaz bereketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'da halk pazarında satılan sebze ve meyve fiyatları vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Samsun'da halk pazarında satılan sebze ve meyve fiyatları vatandaşın yüzünü güldürüyor.

İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde cumartesi günleri kurulan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Pazar yerinde yazlık sebze ve meyveler satışa sunuluyor. Ürünlerin fiyatları ise vatandaşların yüzünü güldürüyor. Karpuzun kilosu 1 TL, 'Süreyya' kavunun tanesi 8-10 TL, elmanın kilosu ise 5 TL'den müşteriye sunuluyor. Vatandaşlar en çok sezon meyvelerini tercih ediyor. Pazar esnafı, hareketlilikten memnun olduklarını, fiyatların da makul olduğunu söyledi.

Pazar esnafı Müjdat Akdeniz, "Pazardaki fiyatlar şuanda iyi. Fiyatlar düştü. Özellikle meyve fiyatlarında bir düşüş var. Bazı meyveler yeni çıkmaya başladı. Bazılarının ise sonu geldi. Vatandaşlar meyve fiyatlarından memnun" dedi.

Bir pazarcı ise "Buraya ikinci kısım meyveler geliyor. Ondan dolayı ucuz. Köylü malını tüccara verdi. Komple tarlaları kapattı. Bu ürünler tarlada geride kalanlar. Ondan dolayı ucuz veriliyor. Meyve fiyatları uygun. Vatandaş memnun. Şeftali 7-8, domates 2 buçuk TL. Bu domatesin maliyeti tarlada 1 TL" diye konuştu.

Diğer sebze ve meyve fiyatları ise şeftali 7-8 TL, kavun 5-10 TL, üzüm 5-7 TL, armut 7-9 TL, muz 8-10 TL, kırmızı erik 5-10 TL, domates 1,5-2,5 TL, dolmalık biber 3-5 TL ve fasulye 3-7 arasında. - SAMSUN

Pazarda yaz bereketi
Pazarda yaz bereketi
Pazarda yaz bereketi
Pazarda yaz bereketi
Pazarda yaz bereketi
Pazarda yaz bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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