Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yankesicilik yapan 2 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yankesicilik yapan 2 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pazar yerinde yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu Ş.K ve H.K'yi yakaladı.

Kadınların çantasında yapılan aramada, başkasına ait kimlik, çeşitli mağazalara ait alışveriş kartları ve 787 lira ele geçirildi. Çanta bulunan para, kimlik ve kartlar sahibine teslim edildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA