Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı
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Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı Pazarda çalındı yankesicilerin çantasından çıktı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı.

24.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:07

Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

Pazarda çalındı yankesicilerin çantasından çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı. Kadınlardan ele geçirilen para ve cüzdan ise sahibine teslim edildi.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Perşembe günleri Yavuz Mahallesinde kurulan Pazarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yankesicilik konusuyla ilgili ihbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliğince bahse konu pazar yerine gidilerek, daha öncede yankesicilik suçundan sabıkalı olan Ş.K. ve H.K. isimli 2 kadın şüphe üzerine durduruldu. Kadınların elinde bulunan kol çantasından gümüş renk el cüzdanı olduğu görülerek cüzdanın içerisinde bakıldığında 1 adet E.D. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı, çeşitli mağazalara ait alışveriş kartları ve 787 TL Nakit para olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu nüfus cüzdanının sahibi kadına ulaşıldığında, E.D. Perşembe pazarı içerisinde alışveriş yaptığı esnada el cüzdanını çaldırdığını, cüzdan içerisinde kendisine ait kimlik kartı, yaklaşık 700-800 TL nakit para ve alışveriş kartları olduğunu doğruladı. Daha sonra pazarda yankesicilik yapan kadınların kol çantasından çıkan cüzdan 787 TL ile birlikte E.D.'ye teslim edildi.

Olayın şüphelileri Ş.K. ve H.K. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

Kaynak: İHA

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