Pazarda unutulan 9 kilo parayı sahibine ulaştırdılar

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de işçilerin pazarda temizlik yaparken bulduğu 9 kilogram metal para, uzun uğraşlar sonucu bulunan sahibine zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, görev yönetmelikleri çerçevesine bağlı kalarak, sorumluluk alanları içinde belediyeye teslim edilen çanta, cüzdan, alet, araç, para ve altın gümüş gibi değerli her türlü eşyaları sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak, Pelitlibağ Kapalı Pazaryeri'nde yaklaşık 1 ay önce Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik yaparken içi metal para dolu poşet buldu. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerin, pazarda unutulan ve yaklaşık 9 kilogram metal paranın yer aldığı poşetin sahibi bulmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu para dolu poşetin sahibi bulundu.

"Pamukkale Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim"

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ağırlığı yaklaşık 9 kilo olan bozuk paralar pazar esnafı olan Ahmet Deniz'e teslim edildi. Ahmet Deniz, günün yorgunluğu ve yoğunluğu ile malları toplarken, paraları pazar yerinde unuttuğunu belirterek, "Yoğunluktan bunu fark etmedim. Daha sonra defalarca anons yapılmasına rağmen duymamışım. Pazar yerinde paraları bularak Zabıta Müdürlüğü'ne teslim eden Pamukkale Belediyesi çalışanı temizlik işçisi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilediler. Personellerinin böyle davranış sergilemesi nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ