Pazarda tütün ve sigara satışına 40 bin lira ceza

06.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:02

Isparta'nın Gelendost ilçesinde polis ve maliye görevlilerinin pazarda tezgah açarak açıkta tütün, tütün mamulleri, doldurulmuş makaron ve kaçak sigara satışı yaptığını tespit ettiği 4 kişiye 40 bin 686 lira para cezası kesildi.



Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sorumluluk alanında İl Defterdarlığı gelir uzmanları ile birlikte çalışma başlattı. Alınan arama kararına istinaden cuma günleri kurulan halk pazarında üç ayrı tezgaha eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, zanlılarla birlikte açıkta ve satışa hazır vaziyette 60 kilogram kıyılmış tütün, 25 kilogram bandrolsüz tütün, 17 bin adet doldurulmuş makaron, 19 bin 520 adet bandrolsüz makaron, 47 kilogram bandrollü tütün, 70 adet boş makaron, çok miktarda tabaka, tütün sarma ve doldurma aletleri ile çeşitli malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şahıslara '4733 Sayılı TAPDK Kanunu' gereğince toplam 40 bin 686 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen malzemelere de el konulduğu bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA