Pazarda tezgâhlar 3 saat içinde boşaldı Bursa'da korona virüsü sebebiyle pazar tezgahları 3 saat içinde boşladı.

Bursa'da korona virüsü sebebiyle pazar tezgahları 3 saat içinde boşladı. Pazara akın eden vatandaşlar kısa sürede tezgahları boşalttı.

Osmangazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesinde kurulan semt pazarı saat 11.00 'de açılmasına rağmen, tezgahlar kısa sürede boşaldı. Üç saat içinde hemen hemen bütün sebze ve meyveler adeta kapışıldı.

Pazar esnafı Özgür Derin, "Normalde biz tezgahlarımızı erken açarız ve pazar geç saatlere kadar sürer. Korona virüsü sebebiyle tezgahlarımızı saat 11.00 gibi açtık, fakat 3 saat içinde kapattık. Mallar kısa sürede tükendi" dedi.

Pazara geç gelen vatandaşlar tezgahları boş görünce evlerine geri döndü. - BURSA

Kaynak: İHA