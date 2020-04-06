Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
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Esenyurt

Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş

Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Yasağa ve tedbirlere rağmen pazarda sosyal mesafe tanımadılar Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve marketlerde insanların sosyal mesafelerini korumaları gerektiği ifade edilirken seçmece ürün almaları ve maskesiz...

06.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:39

Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş

Yasağa ve tedbirlere rağmen pazarda sosyal mesafe tanımadılar

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve marketlerde insanların sosyal mesafelerini korumaları gerektiği ifade edilirken seçmece ürün almaları ve maskesiz alışveriş yapmaları yasaklanmıştı. Ancak Esenyurt'ta belediye ekiplerinin denetimlerine ve yoğun uyarılarına rağmen pazara akın eden vatandaşlar kuralları hiçe saydı.

Yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında pazar yerlerinde maskesiz ve seçmece alışveriş yasaklanmıştı. Çok sayıda vatandaş Esenyurt'ta kurulan pazara akın etti, alının tüm tedbirlere ve Esenyurt'ta belediye ekiplerinin yoğun uyarılarına rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak pazarda alışveriş yaptığı görüldü. Bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi. Pazarcılar ise alınan tedbirlere mümkün mertebe uyduklarını ifade ederek seçmeye izin vermediklerini belirttiler.

Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş

Kaynak: İHA

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Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
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