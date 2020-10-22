Pazarda sosyal mesafesiz alışveriş korkuttu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kurulan Bostanlı halk pazarında, sosyal mesafeye uyulmadan yapılan alışveriş korkuttu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kurulan Bostanlı halk pazarında, sosyal mesafeye uyulmadan yapılan alışveriş korkuttu.Özellikle kadınların yoğun şekilde tercih ettiği Bostanlı halk pazarında; ev eşyasından giyime, zücaciyeden yiyecek gibi çok ürüne uygun fiyatlarla çeşitli ürünlere ulaşabiliyor. Bundan dolayı yoğun ilgi gören pazarda yoğunluk göze çarptı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenen vatandaşların davranışı korkuttu. Pazar alışverişini yaptıktan sonra otobüs durağında evine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da yine benzer görüntüler ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı