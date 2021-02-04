Pazarda silahlı kavgaya 4 gözaltı; esnafın çektiği görüntüler ortaya çıktı
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Pazarda silahlı kavgaya 4 gözaltı; esnafın çektiği görüntüler ortaya çıktı

04.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:53
Pazarda silahlı kavgaya 4 gözaltı; esnafın çektiği görüntüler ortaya çıktı

KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki pazar yerinde, balıkçı iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılmasıyla ilgili Seyfettin E., Murat E., Abdullah E. kardeşler ve Mustafa A. gözaltına alınırken, 3 tabanca ele geçirildi.

KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki pazar yerinde, balıkçı iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılmasıyla ilgili Seyfettin E., Murat E., Abdullah E. kardeşler ve Mustafa A. gözaltına alınırken, 3 tabanca ele geçirildi. Kavga anının ise esnafın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.  

Olay, pazartesi günü saat 17.30 sıralarında, Binkonutlar Mahallesi'ndeki Binkonut Pazarı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen balıkçı iki grup, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Pazar yerinden silah seslerinin yükselmesi üzerine alışverişe gelenler, panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, eli silahlı şüpheliler, kaçtı.  

TABANCALARLA YAKALANDILARPolis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, dün akşam belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kardeş olan Seyfettin E., Murat E. ile Abdullah E. ve Mustafa A. gözaltına alındı.  Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabancanın da ele geçirildiği belirtildi. 3 kardeşin, olay günü tezgahlarını açmadığı, kavga ettikleri grupla telefondaki tartışmanın ardından pazar yerine gittikleri ve orada da kavga çıktığı öğrenildi. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.  KAVGA KAMERADAÖte yandan pazarcı esnafının cep telefonu kamerasıyla çektiği kavga anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşanan arbede ve elinde silah bulunan şüphelilerin kaçtıkları anlar yer aldı.

 


Pazarda silahlı kavgaya 4 gözaltı; esnafın çektiği görüntüler ortaya çıktı
Pazarda silahlı kavgaya 4 gözaltı; esnafın çektiği görüntüler ortaya çıktı
Pazarda silahlı kavgaya 4 gözaltı; esnafın çektiği görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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