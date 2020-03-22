Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi
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Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi

- Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi Kartal'da pazarlarda korona virüsüne karşı el dezenfektanlı ve maskeli önlem Kartal'da mahalle pazarlarında korona virüsüne karşı önlemler alındı.

22.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:09
Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi

- Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi

Kartal'da pazarlarda korona virüsüne karşı el dezenfektanlı ve maskeli önlem

İSTANBUL - Kartal'da mahalle pazarlarında korona virüsüne karşı önlemler alındı. Vatandaşların yiyeceklerle sürekli temas etmemesi için pazar tezgahlarına 'seçmece yasak' yazılı kağıtlar koyuldu, pazarcılar vatandaşların ürünlerini poşetlere kendileri doldurdu. Ayrıca pazarın girişine el dezenfektan istasyonu koyuldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüsüne karşı Kartal'da mahalle pazarlarında Kartal Belediyesi tarafından bir dizi önlem alındı. Uğur Mumcu Mahallesinde kurulan pazarın girişine el dezenfektanı istasyonu koyuldu. Pazarcılar ve pazarı gezen vatandaşlar burada ellerine dezenfektan sıkarak virüse karşı önlem aldı. Pazarı gezen vatandaşların yiyeceklerle sürekli temas etmemesi için pazar tezgahlarına 'seçmece yasak' yazılı kağıtlar koyuldu. Pazarcılar, alış veriş yapmak isteyen vatandaşın ürünlerini kendileri poşetledi. Ürün seçmek isteyen vatandaşları ise uyararak seçmemeleri gerektiğini belirtti. Hem pazarcıların hem de pazara gelen vatandaşların çoğunlukla maskeli ve eldivenli olduğu görülen pazarda zabıta ekipleri kontrol gerçekleştirdi. Eldiveni olmayan pazarcılara zabıta tarafından eldiven verildi. Ayrıca pazarcıları seçmece ürün vermemeleri konusunda uyardı.

El dezenfektanı kullanan vatandaşlardan Cafer Yeğin, "Milletimizle hep beraber bu virüsü yeneceğiz. İnsanlar çok dikkat ediyorlar. Belediyeler de bu sağlık çalışmalarını yapıyorlar. El dezenfektanları koydular buraya. Ümit ediyorum ki, çok kısa bir sürede atlatacağız" dedi.

Pazarcı Halis Demir, "Seçme yasağı çok iyi oldu sağlığımız için. Sağlığımızı düşünüyorsak seçmememiz gerekiyor. Esnafı ve halk birbirine saygı göstersin" şeklinde konuştu.

Tezgahına "Lütfen ürünlere elle değil, gözle bakın" yazısı koyan pazarcı İrfan Boyraz, "Elimizden geldiği kadar tedbirimizi aldık. Diğer pazarcılar da çoğunlukla tedbirlerini almışlar. Belediyemiz de önlemlerini almış ve kontrollerini yapıyorlar" dedi.

Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi

Kaynak: İHA

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Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi

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