Pazarda Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Kamerada

Mersin'in Mut ilçesinde satılmak üzere pazar tezgahlarına konulan sebze meyve ve çerezler gece 3 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. İlçede her hafta Cuma günleri kurulan pazara perşembe akşamı gelen esnaf, sebze meyveleri tezgahlarına bıraktıktan sonra sabah satış yapmaya başlıyor. Dün gece de Kale Mahallesi'ndeki pazara gelen kimliği tespit edilemeyen 3 kişi, esnafın tezgahına koyduğu sebze, meyve ve çerezleri çaldı. Sabah pazar yerine geldiklerinde mallarının çalındığı gören esnaf şok oldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, kamera kayıtlarından eşkalini belirlediği hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Pazarcı Hüseyin Şahin, "Gece tezgahtan çerezlerim çalınmış. Birkaç haftadır bu hırsızlık devam ediyor. Yetkililer tarafından buna bir önlem alınması lazım" dedi. Mut Pazarcılar Derneği Başkanı Hidayet Vurgun ise "İlçemizdeki cuma pazarında her hafta hırsızlık olayları oluyor. Kendimiz mallarımızı koruma altına alamıyoruz. Bu konuda yetkililerin daha duyarlı olması ve önlem almasını istiyoruz. Bize ne emniyet nede belediye yetkilileri yardımcı olmuyor. Mağduruz bu konuda yetkililerin bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(Hasan Çetin/İHA)

Kaynak: İHA