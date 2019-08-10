Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattıŞANLIURFA - Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.

10.08.2019 21:00
Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Şanlıurfa'da hayvan pazarından alındıktan sonra kamyonetlere konulmak istenen 2 kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın arkasından koşan sahipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesilmek üzere kent merkezine götürüldü.
Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı
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