Pazarda mobil tuvalet hizmeti
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Pazarda mobil tuvalet hizmeti

Pazarda mobil tuvalet hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Pazara gelen vatandaşlar için mobil tuvalet aracı hizmeti sunuluyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Pazara gelen vatandaşlar için mobil tuvalet aracı hizmeti sunuluyor.

Süleymanpaşa İlçesinde kurulan mahalle pazarlarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için mobil tuvalet aracı hizmet veriyor. Bugün Eskicami-Ortacami Mahallesi ile Gündoğdu-Turgut Mahallesi arasında kurulan Salı Pazarında Süleymanpaşa Belediyesinin mobil tuvalet aracı vatandaşlara hizmeti verdi. - TEKİRDAĞ

Pazarda mobil tuvalet hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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