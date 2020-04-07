Pazarda maske dağıtıldı, vatandaşların ateşi ölçüldü
Diyarbakır'da semt pazarı girişinde oluşturulan noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
07.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:03
Diyarbakır'da semt pazarı girişinde oluşturulan noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Zabıta ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde kurulan semt pazarı girişine oluşturduğu kontrol noktasında alışverişe gelen vatandaşın ateşini ölçtü, el dezenfektanı sundu ve ücretsiz maske dağıttı.
Mahalle sakinleri uygulamadan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA