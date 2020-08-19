Pazarda karşılaşan husumetli tarım işçileri birbirine girdi: 2 yaralı
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Pazarda karşılaşan husumetli tarım işçileri birbirine girdi: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, aralarında husumet bulunan doğulu tarım işçilerinin pazar yerinde kavga etmesi sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Pazarda karşılaşan husumetli tarım işçileri birbirine girdi: 2 yaralı
19.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:55

Ordu'nun Ünye ilçesinde, aralarında husumet bulunan doğulu tarım işçilerinin pazar yerinde kavga etmesi sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, fındık toplamak için Gaziantep'ten Ordu Ünye'ye gelen taraflar bugün akşam saatlerinde Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kurulu pazar yerinde karşılaştı. İki grup birbirine girdi. Yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga sonucu Onur K. ve Ecevit K. bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünye polisi hastane etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, olaya alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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