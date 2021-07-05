Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı

Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı Kadınların tekme ve tokatlı kavgası kamerada Dolapdere pazarında iki gruptaki kadınlar tekme ve tokatlarla birbirine girdi Erkeklerin araya girdiği kavgada kadınlar güçlükle ayrıldı Beyoğlu Dolapdere pazarında iki gruptaki kadınlar...

Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı

Kadınların tekme ve tokatlı kavgası kamerada

Dolapdere pazarında iki gruptaki kadınlar tekme ve tokatlarla birbirine girdi

Erkeklerin araya girdiği kavgada kadınlar güçlükle ayrıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Dolapdere pazarında iki gruptaki kadınlar henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavga kameralara yansırken, erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti.

Dolapdere pazarında dün meydana gelen olayda, iki ayrı gruptaki kadınlar alışveriş yapmak için pazara geldi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda iki taraftaki kadınlar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur