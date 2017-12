- Pazarda herkes kitap okudu

Başkan Tok, esnaf ve öğrenciler pazarda kitap okuyarak farkındalık oluşturdu



SAMSUN - Samsun'da bir okul tarafından düzenlenen "Benimle On Dakika Okur Musun?" isimli kitap okuma etkinliğinde pazarda Başkan Tok, esnaf ve öğrenciler birlikte kitap okudu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen "Benimle On Dakika Okur Musun?" kitap okuma etkinliğine katılarak destek verdi. Etkinlikte 10 dakika boyunca herkes kitap okudu. Farkındalık oluşturan etkinlikte öğrencilerin örnek davranışı, vatandaşların takdirini topladı.

"Okuma alışkanlığı çocuk yaşta kazandırılmalı"

Kitap okuma etkinliğine kitap okuyarak destek veren Erdoğan Tok, "Kitap, fertlerin ve milletlerin hayatını değiştiren, yenileyen ve ilerlemelerini sağlayan en önemli vasıtalardan birisidir. Yüce Allah'ın Peygamber Efendimize ilk emri 'Oku'dur. Her bilgi okumakla öğrenilmektedir. Okumak, çocuk ve gençlerimizi okumaya alıştırmak, en büyük görevlerimizdendir. Özellikle çocukluktan itibaren kazandırılması gereken okuma alışkanlığı çok önemlidir. Hayatı anlamamıza yardımcı olan kitaplara karşı çocukların sevgisini arttırmak, onları kitapla tanıştırmak, kitapların renkli ve sıcak dünyasını çocuklarımıza sunmak, okuyan bir nesil yetiştirmek sosyal ve kültürel belediyeciliğimizin anlayışıdır" dedi.

Yabancılar Pazarındaki açık alanda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine ayrıca; İlkadım Belediye Meclis Üyesi Turan Ordulu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Kurtoğlu, Atatürk Ortaokulu Müdürü Rasim Nerse, Yabancılar Pazarı Dernek Başkanı Ali Akyüz, Samsun Yabancılar Çarşısı Kırtasiyeciler ve Oyuncakçılar Odası Başkanı Olcay İnanç, çok sayıda esnaf ve öğrenciler katıldı.

