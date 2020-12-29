Pazarda "hazır mezar" tezgahı açtı
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Pazarda "hazır mezar" tezgahı açtı

29.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:20

Antalya'nın Serik ilçesinde bir firmanın ürettiği mermerden yapılmış hazır mezar modellerinin semt pazarında satışa çıkarılması vatandaşlarca şaşkınlıkla karşılandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir firmanın ürettiği mermerden yapılmış hazır mezar modellerinin semt pazarında satışa çıkarılması vatandaşlarca şaşkınlıkla karşılandı.

Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında kamyonette "Hazır mezar 650 TL" ibaresi yer alan pankartı ve kasaya yüklü mezarları gören vatandaşlar duruma anlam veremedi.

Pazar yerinde ilginç görüntü oluşturan kamyonetin hazır mezar modelleri satan bir firmaya ait olduğu anlaşıldı.

Pazarda alışveriş yapan bazı vatandaşlar ise firmanın satış sorumlusundan hazır mezarlarla ilgili bilgi aldı.

Firmanın satış temsilcisi Ali Serter, gazetecilere, satışa sundukları hazır mezarların tanıtımı için kalabalık semt pazarını tercih ettiklerini söyledi.

Serter, "Şu anda da köylüye en uygun ulaşabileceğimiz yer pazaryeri. Uygun fiyatla hazır mezar satıyoruz. Vatandaşlarımız önce şaşkınlık yaşıyor ama gayet güzel talep oluyor." diye konuştu.

Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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