Pazarda Geri Dönüşümü Anlattılar

Yıldırım Belediyesi ekipleri, pazar yerlerinde vatandaşlara geri dönüşümün önemini anlatıyor.

Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, pazar alışverişine çıkan vatandaşlara geri dönüşüm ve çevre koruma hakkında bilgi veriyor. Atıkların geri dönüşümü ile kaynakların doğru ve yerinde kullanılması hususunda Yıldırımlıları bilgilendiren ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçe sakinlerini geri dönüşüm zincirine katıyor. Vatandaşlardan iletilen talepler ışığında ambalaj atığı kutusu, konteyner, dönüşüm kumbarası gibi ekipmanlar muhtelif yerlere yerleştirilirken, ilçe sakinlerinin atıkları da evlerinden alınıyor.

Geri dönüşüm çalışmalarını,gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zaruret olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Tabii kaynaklarımızın heba edilmemesi için şehrimizde atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına önemli çalışmalara imza attık. Şehrimizin muhtelif yerlerinde oluşturulan bilgilendirme stantlarıyla hemşehrilerimize geri dönüşümün ve çevreYİ korumanın önemini aktardık. Öncü çalışmalara imza attığımız geri dönüşümde Yıldırım Belediyesi olarak yine bir ilki gerçekleştirdik. İlçemizde kurulan pazaryerlerinde haftanın her günü masalar kurarak hem alışveriş yapan vatandaşlarımıza hem de esnafımıza bilgi veriyoruz. İlçe sakinlerimizden gelen talepler doğrultusunda da hemşehrilerimizi geri dönüşüm zincirimize dahil ediyoruz" dedi. - BURSA