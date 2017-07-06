Pazarda "Flash Mob"

Beylikdüzü'nde bir pazarda, saklandıkları tezgahlardan bir anda çıkarak arya söyleyip müzik yapan genç sanatçılar beğeniyle karşılandı.



Adnan Kahveci Mahallesi'nde kurulan Beylik Pazarı'nda gerçekleştirilen Flash Mob uygulaması, esnafı ve vatandaşı şaşırttı.



Saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkan ve müzik icra eden bir grup genç sanatçı, izleyicilerden ve pazar esnafından beğeni aldı.



Beylikdüzü Belediyesinin organize ettiği ve 8 Temmuz'a kadar devam edecek "Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" kapsamında yapılan etkinlik pazarın havasını değiştirdi.



Vatandaşın alışveriş yaptığı sırada saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkıp müzik yapmaya başlayan solist tenora, trompet, viyola, keman, yan flüt gibi müzik aletlerini çalan müzisyenler eşlik etti.



Her şeyin bir anda gerçekleşmesi nedeniyle "Flash" ismi takılmış olan Flash Mob etkinliği, katılımcıların önceden belirlemiş oldukları yer ve zamanda aniden ortaya çıkıp, müzik ve dans gösterileri yapmaları olarak biliniyor.