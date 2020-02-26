Pazarda fidan satış yerleri denetlendi

26.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:50

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pazarda fidan satışı yapılan yerler denetlendi.



İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki sebze pazarı yanında fidan satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, denetimlerde mevzuata aykırı fidan satışı yapan şahısları uyarırken, müdürlük personelince fidan alırken dikkat edilecek konular hakkında vatandaşlara bilgi verildi.



Fidan alırken seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmesine, kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış fidanların alınmamasına dikkat çeken yetkililer, fide, fidan ve üretim materyalinin üreticisi veya tohumluk bayi dışındaki kişilerce pazarlanması ve sertifikasız, etiketsiz ve bitki pasaportsuz fide, fidan üretim materyali satışına izin verilmediğine işaret etti.

Yapılan denetimlerde satışı yapılan fide, fidan, üretim materyalinin sertifika, etiket ve bitki pasaportu olsa dahi iç karantinaya tabi hastalık ve zararlılarla bulaşık olduğu tespit edilenlerin imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA